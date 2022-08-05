UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Оккупанты придумали новые способы шантажа для "паспортизации" украинцев, - разведка

Фото: российские военные (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Российские военные продолжают принудительную паспортизацию среди украинцев на временно оккупированных территориях. Придумали новые способы шантажа.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Главного управления разведки МО.

К каким новым способам шантажа прибегла Россия:

  • для жителей Мелитополя объявили "новые правила" по "земельным паям";

"При этом лица, у которых до сих пор действуют вверх аренды на земельные паи, должны перезаключать его на новые. У лиц, у которых срок договора истек, должны на основании полученного российского паспорта и в соответствии с российским законодательством заключить новый договор", - пишет разведка.

В случае завершения срока договора могут лишить права собственности на владение земельными паями.

  • с начала сентября оккупанты планируют заставить украинцев перейти на номерные знаки российского образца. Переоформление будет происходить только при наличии российского паспорта;

"На выезде из города на блок-постах оккупанты продолжают осуществлять проверки мужчин, в частности осматривать на предметы татуировок. Таким образом, меры рашистов направлены на паспортизацию населения и присвоении имущества лиц, уехавших на подконтрольные Украине территории", - добавляет разведка.

  • на временно оккупированных территориях Херсонской области оккупанты призывают сельхозпроизводителей регистрировать деятельность и платить "налоги" по законодательству России. В случае отказа, украинцев могут лишить права собственности земельными участками;

"В городе Каменское оккупационная администрация проводит мероприятия по переводу деятельности местного бизнеса на налоговые стандарты согласно законодательству РФ. Представителям бизнеса и само занятому населению были вручены соответствующие письма. Основным требованием деятельности бизнеса является наличие гражданства РФ", - отмечает разведка.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты АмерикиУкраина