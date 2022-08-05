Оккупанты придумали новые способы шантажа для "паспортизации" украинцев, - разведка

Российские военные продолжают принудительную паспортизацию среди украинцев на временно оккупированных территориях. Придумали новые способы шантажа.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Главного управления разведки МО.
"При этом лица, у которых до сих пор действуют вверх аренды на земельные паи, должны перезаключать его на новые. У лиц, у которых срок договора истек, должны на основании полученного российского паспорта и в соответствии с российским законодательством заключить новый договор", - пишет разведка.
В случае завершения срока договора могут лишить права собственности на владение земельными паями.
"На выезде из города на блок-постах оккупанты продолжают осуществлять проверки мужчин, в частности осматривать на предметы татуировок. Таким образом, меры рашистов направлены на паспортизацию населения и присвоении имущества лиц, уехавших на подконтрольные Украине территории", - добавляет разведка.
"В городе Каменское оккупационная администрация проводит мероприятия по переводу деятельности местного бизнеса на налоговые стандарты согласно законодательству РФ. Представителям бизнеса и само занятому населению были вручены соответствующие письма. Основным требованием деятельности бизнеса является наличие гражданства РФ", - отмечает разведка.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram