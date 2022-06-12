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Оккупанты преднамеренно вывозят ценности из Украины, особенно скифское золото, - The Guardian

Фото: Оккупанты преднамеренно вывозят ценности из Украины (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Россия направила на временно оккупированные территории Украины группу специалистов с заданием вывезти как можно больше исторических ценностей. Об этом свидетельствуют данные международной группы ученых и экспертов по цифровым технологиям, отслеживающих кражи

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

"Сейчас есть очень веские доказательства того, что это целенаправленный шаг России, когда конкретные картины и украшения выбираются и вывозятся в Россию", - заявил Брайан Дэниелс, антрополог, работающий с археологами, историками и специалистами по цифровой обработке изображений.

Из лаборатории в штате Вирджиния Дэниелс и его коллеги наблюдали за расхищением и уничтожением культурных объектов с начала вторжения и выявили закономерности в этих преступлениях.

След краж в значительной степени сосредоточен на драгоценном скифском золоте. Это дорогостоящие древние филигранные изделия, часто изображающие животных. Их изготавливали племена, населявшие область Центральной Азии и Восточной Европы, когда-то известную как Скифия.

"Эти предметы визуально потрясающие, и сейчас так много сообщений о кражах, что очевидно, что это стратегия. Украинцы, конечно, также очень заинтересованы в том, чтобы мы составили список украденных предметов", - заявил Дэниелс.

По его словам, сейчас трудно сказать, была ли стоимость артефактов наиболее важным фактором для россиян, или предметы были выбраны из-за их культурного значения.

"Есть вероятность, что это все часть подрыва идентичности Украины как отдельной страны, подразумевая законное российское право собственности на все их экспонаты", - заявил Дэниелс.

Он добавил, что кражи, как правило, следуют за угрожающими допросами музейных кураторов и хранителей. Российские попытки найти и украсть спрятанные артефакты в оккупированных украинских городах становятся все более решительными.

"Мы испытываем растущее беспокойство за музейных работников и сотрудников охраны, особенно когда они оказываются за российскими линиями фронта", - сказал Дэниелс.

Напомним, ранее российские оккупанты украли из музея Мелитополя коллекцию скифского золота. По факту нарушения законом и обычаев войны Запорожская областная прокуратура начала уголовное производство.

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