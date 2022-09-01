Оккупанты не позволили миссии МАГАТЭ приватно пообщаться с персоналом Запорожской АЭС

Члены миссии МАГАТЭ передвигались по Запорожской АЭС только в присутствии сотрудников "Росатома". У инспекторов не было возможности пообщаться с работниками станции без присутствия российских военных.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".
Журналисты издания смогли пообщаться с инженером Запорожской АЭС, который говорил на условиях анонимности.
"Они водили Гросси и инспекторов по своему маршруту, показывали "карты прилетов" и привели к ним местных коллаборантов с заявлениями от "неравнодушных граждан" о необходимости прекращения обстрелов. Это был цирк", - сказал он.
Инженер станции также отметил, что захватчики убеждали представителей делегации, что на Запорожской АЭС войска радиологической, химической и биологической защиты, а не боевые подразделения оккупационной армии. Также они уверяли, что станцию якобы обстреливают украинские военные.
Напомним, миссия МАГАТЭ будет сохранять постоянное присутствие на Запорожской АЭС.
Кроме того, Литва официально предложила направить специальные полицейские силы ООН на ЗАЭС.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.