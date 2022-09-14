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Оккупанты повышают стоимость проезда в Бердянске

Фото: оккупанты повышают стоимость проезда в Бердянске (Сергей Шишков)
Автор: Наталия Гурковская

Во временно оккупированном Бердянске оккупанты повысят стоимость проезда в общественном транспорте с 15 сентября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Бердянск Сейчас".

"Так, "решением" оккупационной власти с завтрашнего дня тарифы на проезд по городу повысятся до 12 гривен (15 рублей)", - говорится в сообщении.

Кроме того, если раньше льготный проезд в Бердянске стоил 4 гривны, теперь будет стоить 8, то есть 10 рублей. К льготникам оккупанты отнесли:

  • пенсионеров по возрасту;
  • граждан, пострадавших в результате Чернобыльской катастрофы 1-й, 2-й категорий;
  • участников боевых действий в Афганистане;
  • лиц, сопровождающих детей-инвалидов и инвалидов 1-й группы.

Как сообщалось, на захваченных территориях Донецкой области фиксируется дефицит топлива на заправках. Причины нехватки топлива пока неизвестны.

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Бердянск