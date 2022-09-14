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Окупанти підвищують вартість проїзду в Бердянську

Фото: окупанти підвищують вартість проїзду в Бердянську (Сергій Шишков)
Автор: Наталія Гурковська

У тимчасово окупованому Бердянську окупанти підвищать вартість проїзду у громадському транспорті з 15 вересня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Бердянск Сейчас".

"Так, "рішенням" окупаційної влади з завтрашнього дня тарифи на проїзд по місту підвищаться до 12 гривень (15 рублів)", - йдеться в повідомленні.

Крім того,. якщо раніше пільговий проїзд в Бердянську коштував 4 гривні, відтепер коштуватиме 8, тобто 10 рублів. До пільговиків окупанти віднесли:

  • пенсіонерів за віком;
  • громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи 1-ї, 2-ї категорій;
  • учасників бойових дій в Афганістані;
  • осіб, які супроводжують дітей-інвалідів та інвалідів 1-ї групи.

Як повідомлялось, на захоплених територіях Донецької області фіксується дефіцит палива на заправках. Причини нестачі палива наразі невідомі.

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Бердянськ