Окупанти підвищують вартість проїзду в Бердянську

У тимчасово окупованому Бердянську окупанти підвищать вартість проїзду у громадському транспорті з 15 вересня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Бердянск Сейчас ".

"Так, "рішенням" окупаційної влади з завтрашнього дня тарифи на проїзд по місту підвищаться до 12 гривень (15 рублів)", - йдеться в повідомленні.

Крім того,. якщо раніше пільговий проїзд в Бердянську коштував 4 гривні, відтепер коштуватиме 8, тобто 10 рублів. До пільговиків окупанти віднесли: