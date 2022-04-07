Оккупанты повредили железную дорогу в Харьковской области. Заблокированы три эвакуационных поезда

Россия нанесла авиаудар по путепроводу возле станции Барвенково Донецкой железной дороги (Харьковская область). Сообщается, что заблокированы три эвакуационных поезда.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Укрзализныци Александра Камышина.

Отмечается, что это единственный контролируемый Украиной выезд по железной дороге из таких городов как Славянск, Краматорск и Лиман.

Также временно заблокированными в Славянске и Краматорске остались три эвакуационных поезда.

"Ждем окончания обстрела для прояснения ситуации. Пассажиров заблокированных поездов размещаем на вокзале до уточнения ситуации. Мы делали, делаем и будем делать свою работу четко и надежно. До последнего", - написал Камышин.