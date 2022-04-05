Окупанти пошкодили 90% майна, що входить до складу інфраструктури Маріуполя

"90% - це стільки пошкодженого нашого майна, інфраструктури. Десь 60% інфраструктури - це з прямим попаданням або артилерії, або авіації, або систем залпового вогню, або цих систем "Буратіно", що спалюють будинки. Є 40% будинків, які вже неможливо відновити, тому що вони зруйновані в попіл. Дуже складно бачити і розуміти це", - сказав він.

Бойченко згадав слова жителя Донецька, які переїхав до Маріуполя у 2016 році.

"Він сказав - підкреслю, що це його особиста думка: Маріуполь зруйнували тому, що він став дуже хорошим і став вітриною оновлення українського Донбасу. Адже за останні вісім років нічого в окупованому Донецьку не змінилося. Маріуполь же дуже швидко змінювався, розквітав і розвивався як європейське місто з демократичними принципами, управлінням", - розповів мер.

Він зазначив, що місто розвивалося високими темпами.

"Навіть президент України говорив, що це "маріупольський ефект", який слід поширювати по всій державі. А один з головних гріхів людини - це заздрість. І ця, на жаль, така заздрість зіграла головну роль у руйнуванні нашого міста", - сказав Бойченко.