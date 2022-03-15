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Оккупанты потерпели неудачу при попытке прорваться в Полесском направлении

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Киев, Вторник 15 марта 2022 14:23
Оккупанты потерпели неудачу при попытке прорваться в Полесском направлении Фото: оккупанты потерпели неудачу при попытке прорваться в Полесском направлении (mill.ru)
Автор: Мария Кучерявец

Российско-оккупационные войска предприняли неудачную попытку прорвать оборону украинских военных. Враг не имел никаких успехов в Полесском направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

"На Полесском направлении противник осуществил неудачную попытку прорыва обороны наших войск на направлении Гута-Межигорская, Лютеж. В то же время, оккупанты не имели успеха в захвате Макарова", - говорится в сообщении.

Напомним, по данным Главнокомандующего ВСУ генерала Валерия Залужного, Вооруженные Силы Украины остановили российского оккупанта. На определенных направлениях наши военные переходят в контрнаступление.

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