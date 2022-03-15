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Окупанти зазнали невдачі при спробі прорватися в Поліському напрямку

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Київ, Вівторок 15 березня 2022 14:23
Окупанти зазнали невдачі при спробі прорватися в Поліському напрямку Фото: окупанти зазнали невдачі при спробі прорватися в Поліському напрямку (mill.ru)
Автор: Марія Кучерявець

Російсько-окупаційні війська здійснили невдалу спробу прорвати оборону українських військових. Ворог не мав жодних успіхів в Поліському напрямку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

"На Поліському напрямку противник здійснив невдалу спробу прориву оборони наших військ на напрямку Гута-Межигірська, Лютіж. Водночас, окупанти не мали успіху у захопленні Макарова", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, за даними Головнокомандувача ЗСУ генерала Валерія Залужного, Збройні Сили України зупинили російського окупанта. На визначених напрямках наші військові переходять в контрнаступ.

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