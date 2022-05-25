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Оккупанты попытались прорваться в районе Довгенького и Богородичного, - Генштаб

Фото: оккупанты попытались прорваться в районе Довгенького и Богородичного
Автор: Наталия Гурковская

Российские военные пытаются занять лучшие позиции на Славянском и Изюмском направлениях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб.

"Враг пытается улучшить тактическое положение своих подразделений в районах городов Изюм и Славянск", - говорится в сообщении.

По данным военных, российские войска не оставляет попыток штурмовать и наступать в районах Длинного Харьковской области и Богородичное Донецкой области.

"Успеха не было, с потерями отошел", - констатируют в Генштабе.

Как сообщалось, вражеские войска не отказались от намерений победить вооруженные силы Украины на Слобожанском направлении и пытаются восстановить железнодорожное сообщение в окрестностях оккупированного Купянска.

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Донецкая область