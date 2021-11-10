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Окупанти пообіцяли відновити повноцінну роботу КПВВ "Станиця Луганська", - Гармаш

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Середа 10 листопада 2021 19:40
Окупанти пообіцяли відновити повноцінну роботу КПВВ "Станиця Луганська", - Гармаш Фото: КПВВ "Станиця Луганська" (facebook.com/skhidneregionalneypravlinnya)
Автор: Валерія Поліщук

Пропуск на контрольному пункті в'їзду-виїзду (КПВВ) у Станиці Луганській може відновити повноцінну роботу в четвер, 11 листопада. Таку обіцянку дали представники окупаційної влади під час засідання Тристоронньої контактної групи (ТКГ).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення члена української делегації в ТКГ Сергія Гармаша в Facebook.

"Представники окупаційної адміністрації Росії в Луганську пообіцяли з завтрашнього дня відкрити в колишньому режимі КПВВ "Станиця Луганська", - написав він.

Нагадаємо, 5 листопада через черговий обстріл на Донбасі зупиняли пропуск на КПВВ "Станиця Луганська".

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КПВВ Станица Луганская
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