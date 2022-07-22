Оккупанты понесли потери при попытке штурма на Бахмутском направлении, - Генштаб

На Волынском и Полесском направлениях ситуация существенных изменений не претерпела. Сроки проверки боевой готовности вооруженных сил Республики Беларусь продлены до 31 июля текущего года.

На Северском направлении с целью демонстрации присутствия враг обстреливает позиции подразделений ВСУ и гражданской инфраструктуры в районах населённых пунктах Каменская Слобода и Николаевка Черниговской области и Волфине и Павловка Сумской области. Вел воздушную разведку БПЛА тактического уровня.

На Харьковском направлении враг обстрелял из артиллерии районы населенных пунктов Мосьпаново, Русские Тишки, Дементиевка, Золочев, Старая Гнилица, Родное, Ртищевка, Пушкарное, Большая Бабка, Петровка, Слатино и Лебяже.

На Славянском направлении оккупанты совершили артиллерийские обстрелы неподалеку от Дибровного, Чепиля, Адамовки, Карнауховки, Никольского, Курульки, Крестища и Мазановки.

На Донецком направлении основные усилия противника сосредотачиваются на Краматорском и Бахмутском направлениях. Осуществляет систематические обстрелы позиций наших войск вдоль линии столкновения для предотвращения опрокидывания резервов на другие направления. Пытается пополнить запасы боеприпасов и горюче-смазочных материалов.

На Краматорском направлении противник оказывал огневое влияние танков ствольной и реактивной артиллерии вблизи Донецкого, Серебрянки, Верхнекаменского, Спорного и Ивано-Дарьевки. У последнего нанес авиационный удар. Ведет штурмовые действия в направлении Верхнекаменка-Верхнекаменское, боевые действия продолжаются.

На Бахмутском направлении производили обстрелы украинских войск из имеющихся огневых средств в районах населенных пунктов Берестово, Бахмут, Константиновка, Белогоровка, Покровское, Кодема, Веселая Долина, Нью-Йорк, Яковлевка, Васюковка, Клещиевка и территории Углегорской ТЭС. Нанес авиаудару неподалеку от Стряповки.

Потерями для врага завершились штурмовые действия в направлениях Доломитное – Новолуганское и Стряповка – Соледарь. Дезорганизованные подразделения оккупантов украинские воины отогнали назад. Противник продолжает попытки штурма в направлении Углегорской ТЭС и вблизи Покровского, боевые действия продолжаются.

На Авдеевском, Новопавловском и Запорожском направлениях противник совершил артиллерийские обстрелы в районах населенных пунктов Пески, Авдеевка, Новомихайловка, Пречистовка, Железнодорожное, Павловка, Времовка, Новоандреевка, Шевченко, Терноватое, Владимировка, Новояковка, Полтава, Новояковка, Авиаудар зафиксирован возле Пречистовки.

На Южнобужском направлении противник ведет оборону занятых ранее позиций, сосредотачивает усилия на недопущении наступления сил обороны, ввел резервные подразделения.

Отмечены артиллерийские обстрелы в районах населенных пунктов Ивановка, Токарево, Трудолюбовка, Партизанское, Кобзарцы, Посад-Покровское, Андреевка, Степная Долина, Таврическое, Оленевка, Шевченково, Прибужское, Лиманы, Киселевка, Новониколаевка, Велике.

Все попытки вражеских штурмовых действий в направлениях Малая Семейдинуха – Андреевка и Давыдов Брид - Белогорка украинские воины сразу подавили. Оккупанты отошли.

Вне пунктов базирования находятся три носителя крылатых ракет морского базирования типа "Калибр".

Украинская авиация и ракетно-артиллерийские подразделения продолжают успешное огневое поражение скоплений живой силы, военной техники российских оккупантов и складов с боеприпасами.

"В результате потерь личный состав врага по многим направлениям отказывается идти в бой и прибегает к саботажу", - отмечают в Генштабе.

Напомним, РБК-Украина писало о новых потерях российских военных с начала полномасштабного вторжения на территорию Украины. Наши бойцы ликвидировали еще около 100 оккупантов.

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