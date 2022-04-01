Оккупанты пока не могут начать наступление в зоне ООС, - Арестович

Советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович сообщил, что российские войска пока не могут начать наступательные действия в зоне проведения операции Объединенных сил.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг.
"Главная новость сегодня заключается в том, что противник никак не может начать наступательную операцию по окружению нашей группировки в зоне ООС. Пока он наносит только ракетные, артиллерийские и авиационные удары. Это может свидетельствовать о неготовности действовать на земле. Наш прогноз на сегодняшний день - осторожно оптимистичен", - заявил Арестович.
При этом он подчеркнул, что в зоне ООС еще могут быть тяжелые бои.
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