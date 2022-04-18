Оккупанты похитили и вывезли в Ростов 13 сирот из Мариуполя, - Денисова

В частности, стало известно, что незаконно вывезли 13 детей-сирот из Мариуполя, которые были лишены родительской опеки.

Россияне похитили шестерых воспитанников детского дома семейного типа в российский город Ростов-на-Дону.

Также еще семерых детей вместе с родителями-воспитателями незаконно вывезено из другого детского дома семейного типа в село Ягодное Ростовской области.

К тому же женщина из Мариуполя сообщила о похищении ее дочери, и вывозе в Донецк.

"Депортированные в РФ украинские дети передаются на воспитание в семьи российских граждан, что является преступлением, которое в соответствии с международным правом подпадает под определение торговли людьми", - написала Денисова.