Окупанти викрали й вивезли в Ростов 13 сиріт з Маріуполя, - Денісова

Зокрема, стало відомо, що незаконно вивезли 13 дітей-сиріт з Маріуполя, які були позбавлені батьківського піклування.

Росіяни викрали шістьох вихованців дитячого будинку сімейного типу до російського міста Ростов-на-Дону.

Також ще сімох дітей разом з батьками-вихователями незаконно вивезено з іншого дитячого будинку сімейного типу до села Ягідного Ростовської області.

До того ж жінка з Маріуполя повідомила про викрадення її доньки, й вивезення до Донецька.

"Депортовані до РФ українські діти передаються на виховання в сім’ї російських громадян, що є злочином, який відповідно до міжнародного права підпадає під визначення торгівлі людьми", - написала Денісова.