Окупанти викрали й вивезли в Ростов 13 сиріт з Маріуполя, - Денісова

Російські окупанти продовжують вивозити українських дітей до Росії. Зокрема, найбільше депортованих з блокадного Маріуполя.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на уповноважену Верховної Ради з прав людини Людмилу Денісову.
Зокрема, стало відомо, що незаконно вивезли 13 дітей-сиріт з Маріуполя, які були позбавлені батьківського піклування.
Росіяни викрали шістьох вихованців дитячого будинку сімейного типу до російського міста Ростов-на-Дону.
Також ще сімох дітей разом з батьками-вихователями незаконно вивезено з іншого дитячого будинку сімейного типу до села Ягідного Ростовської області.
До того ж жінка з Маріуполя повідомила про викрадення її доньки, й вивезення до Донецька.
"Депортовані до РФ українські діти передаються на виховання в сім’ї російських громадян, що є злочином, який відповідно до міжнародного права підпадає під визначення торгівлі людьми", - написала Денісова.
Раніше ми повідомляли, що Денісова пояснила, що робити цивільним, яких Росія насильно транспортувала до себе.
Нагадаємо, війна РФ проти України триває 54-й день. Всі подробиці читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.
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