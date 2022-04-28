Оккупанты похитили и вывезли в Донецк экспонаты из музеев Мариуполя

Российские оккупанты не скрывают, что похитили и вывезли в Донецк более 2 тыс. уникальных экспонатов из музеев Мариуполя. Городские власти готовят обращение в Интерпол.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Мариупольского городского совета.
"Мариупольский городской совет готовит материалы в правоохранительные органы для начала уголовного производства и обращения в Интерпол", - говорится в сообщении.
В настоящее время известно, что оккупанты похитили оригинальные работы Архипа Куинджи и Ивана Айвазовского. Древние иконы и уникальный рукописный свиток Торы.
"Изготовленное венецианской типографией для мариупольских греков Евангелие 1811 года и более 200 медалей из музея медальерного искусства Харабета", - перечисляют в сообщении похищенное.
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