Оккупанты похитили сотни украинцев в оккупированных районах Запорожской области, - глава ОВА

"Нельзя молчать. Еще два месяца назад мы собирались за одним столом и решали важные вопросы и судьбу области. А сегодня они в русском плену и мы должны кричать об этом на весь мир", - написал он.

Он также обнародовал список захваченных в плен глав населенных пунктов области, должностных лиц и депутатов и призвал распространять его с хештегами #украденные #abducted:

ПРИЙМА Сергей Николаевич, глава Мелитопольского районного совета. Похищен 13.03.2022 из своего дома в Мелитополе.

ДУДКА Виктор Иванович, депутат областного совета. Похищен 06.04.2022 из собственного дома.

МАТВЕЕВ Евгений Сергеевич, Днепрорудненский городской голова. Похищен 13.03.2022 из своего дома в Днепрорудном.

ЛИПКА Ирина Владимировна, Молочанский городской глава. Похищен 31.03.2022 из своего дома.

САМОЙДЮК Иван Игнатьевич, первый заместитель городского главы г. Энергодар. Похищен 19.03.2022 на блокпосту возле Благовещенки.

ЧУБ Александр Александрович, заместитель Токмакского городского головы. Похищен 02.04.2022 на блокпосту в г. Васильевка в направлении Запорожья.

РЫКУН Владимир Николаевич, Михайловский поселковый глава. Похищен 06.04.2022 с рабочего места.

ЮРЧЕНКО Алексей Сергеевич, управляющий делами исполнительного комитета Бердянского городского совета. Взят в заложники 06.04.2022 в гуманитарном центре ЦДЮТ.

ЯВОРСКИЙ Сергей Вениаминович, староста с. Верхняя Криница. Похищен 26.03.2022 в с. Верхняя Криница.

ДИБРОВСКИЙ Алексей Владимирович, депутат Пологовского городского совета, член фракции "Слуга народа". Похищен 25.03.2022 в с. Вербовое.