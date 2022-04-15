Окупанти викрали сотні українців в окупованих районах Запорізької області, - голова ОВА

"Не можна мовчати. Ще два місяці тому ми збиралися за одним столом і вирішували важливі питання та долю області. А сьогодні вони в російському полоні і ми повинні кричати про це на весь світ", - написав він.

Він також оприлюднив список захоплених у полон голів населених пунктів області, посадовців та депутатів і закликав поширювати його з хештегами #викрадені #abducted:

ПРИЙМА Сергій Миколайович, голова Мелітопольської районної ради. Викрадений 13.03.2022 зі свого будинку у Мелітополі.

ДУДКА Віктор Іванович, депутат обласної ради. Викрадений 06.04.2022 зі свого будинку.

МАТВЄЄВ Євген Сергійович, Дніпрорудненський міський голова. Викрадений 13.03.2022 зі свого будинку у Дніпрорудному.

ЛИПКА Ірина Володимирівна, Молочанський міський голова. Викрадена 31.03.2022 зі свого будинку.

САМОЙДЮК Іван Гнатович, перший заступник міського голови м. Енергодар. Викрадений 19.03.2022 на блокпосту біля Благовіщенки.

ЧУБ Олександр Олександрович, заступник Токмацького міського голови. Викрадений 02.04.2022 на блок посту у м. Василівка в напрямку Запоріжжя.

РИКУН Володимир Миколайович, Михайлівський селищний голова. Викрадений 06.04.2022 з робочого місця.

ЮРЧЕНКО Олексій Сергійович, керуючий справами виконавчого комітету Бердянської міської ради. Взятий у заручники 06.04.2022 у гуманітарному центрі ЦДЮТ.

ЯВОРСЬКИЙ Сергій Веніамінович, староста с. Верхня Криниця. Викрадений 26.03.2022 у с. Верхня Криниця.

ДІБРОВСЬКИЙ Олексій Володимирович, депутат Пологівської міської ради, член фракції "Слуга народу". Викрадений 25.03.2022 у с. Вербове.