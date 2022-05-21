Оккупанты похитили и пытают жительницу Херсона. Обвиняют в корректировке артогня

"В городе из собственного дома пропала Ирина Горобцова, которая в своих социальных сетях осуждала вторжение оккупантов на территорию Украины и ее родного города. Женщину похитили в ее день рождения", - пишет Денисова.

Как отметила омбудсмен, оккупанты пытают девушку и пытаются выбить у нее признание о том, что якобы она корректировала огонь по оккупационным войскам на чернобаевском аэродроме.

Фото: Ирина Горобцова (t.me/denisovaombudsman/6160)