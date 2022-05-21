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Оккупанты похитили и пытают жительницу Херсона. Обвиняют в корректировке артогня

Фото: Людмила Денисова, уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Российские военные похитили жительницу временно оккупированного Херсона, которая высказывала проукраинскую позицию. Девушку пытают и заставляют признаться якобы в корректировке артогня.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал уполномоченной Верховной Рады Украины по правам человека Людмилы Денисовой.

"В городе из собственного дома пропала Ирина Горобцова, которая в своих социальных сетях осуждала вторжение оккупантов на территорию Украины и ее родного города. Женщину похитили в ее день рождения", - пишет Денисова.

Как отметила омбудсмен, оккупанты пытают девушку и пытаются выбить у нее признание о том, что якобы она корректировала огонь по оккупационным войскам на чернобаевском аэродроме.

Фото: Ирина Горобцова (t.me/denisovaombudsman/6160)

Напомним, РБК-Украина писало о том, что российские военные в Херсоне блокируют выезд из города для гражданских. Всех желающих покинуть город-военные направляют в Крым.

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