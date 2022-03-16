UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Оккупанты похитили мэра Скадовска и его зама

Фото: мэр Скадовска Александр Яковлев (facebook.com/OleksandrYakovliev)
Автор: Сергей Новиков

Российские оккупанты похитили мэра оккупированного Скадовска (Херсонская область) Александра Яковлева. А также его заместителя Юрия Плюха.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook активиста Артема Костюченко.

"Только что из Скадовского горсовета российские военные похитили мэра Александра Яковлева и Юрия Палюха. Собираемся на центральной площади в 12:00", - сообщил активист.

Напомним, ранее сообщалось, что российские оккупанты устроили погром в городском совете Бучи (Киевская область), а также захватили в заложники сотрудников и волонтеров.

До этого стало известно, что городского голову Мелитополя Ивана Федорова вывезли в оккупированный Луганск, где намерены "судить за терроризм".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Херсонская областьВойна России против Украины