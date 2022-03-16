Окупанти викрали мера Скадовська та його заступника

Російські окупанти викрали мера окупованого Скадовська (Херсонська область) Олександра Яковлєва. А також його заступника Юрія Плюха.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook активіста Артема Костюченка.

"Щойно зі Скадовської міськради російські військові викрали мера Олександра Яковлєва та Юрія Палюха. Збираємося на центральній площі о 12:00", - повідомив активіст.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що російські окупанти влаштували погром у міській раді Бучі (Київська область), а також захопили в заручники співробітників і волонтерів.

До цього стало відомо, що міського голову Мелітополя Івана Федорова вивезли в окупований Луганськ, де мають намір "судити за тероризм".

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