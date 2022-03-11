Оккупанты похитили мэра Мелитополя, - Геращенко

Иван Федоров, мэр Мелитополя был похищен оккупантами днем 11 марта. Ему надели на голову пластиковый мешок.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Антона Геращенко, советника министра внутренних дел.
"Только, что в Мелитополе группой оккупантов из 10 человек был похищен мер города Иван Федоров, который отказался от сотрудничества с врагом. Во время похищения, ему надели пластиковый мешок на голову.
Враги задержали его в городском кризисном центре, где он занимался вопросами жизнеобеспечения украинского города. В кабинете Ивана Федорова стоял украинский Флаг", - написал Геращенко.
Напомним, что Мелитополь остается заблокированным, в городе гуманитарный кризис.
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