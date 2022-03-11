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Окупанти викрали мера Мелітополя, - Геращенко

Автор: Світлана Мащенко

Іван Федоров, мер Мелітополя був викрадений окупантами вдень 11 березня. Йому наділи на голову пластиковий мішок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Антона Геращенко, радника міністра внутрішніх справ.

"Тільки, що в Мелітополі групою окупантів з 10 осіб був викрадений мер міста Іван Федоров, який відмовився від співпраці з ворогом. Під час викрадення, йому наділи пластиковий мішок на голову.

Вороги затримали його в міському кризовому центрі, де він займався питаннями життєзабезпечення українського міста. У кабінеті Івана Федорова стояв український прапор", - написав Геращенко.

Нагадаємо, що Мелітополь залишається заблокованим, у місті гуманітарна криза.

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