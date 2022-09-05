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Оккупанты похитили почти 500 человек в Запорожской области, - ОВА

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Понедельник 05 сентября 2022 04:49
Оккупанты похитили почти 500 человек в Запорожской области, - ОВА Фото: Оккупанты похитили почти 500 человек в Запорожской области facebook.com/masher.berlinska)
Автор: Олег Васкив

С начала полномасштабного вторжения России в Запорожской области было похищено почти 500 человек. Из них более 200 оккупанты до сих пор удерживают в застенках.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Запорожской ОВА Александра Старуха в эфире телемарафона.

Чиновник рассказал, что россияне пытаются террористическими методами подавлять любые проявления свободы.

"Людей похищают, почти 500 человек у нас уже фактов подтвержденных, более 200 человек, к сожалению, находятся до сих пор в застенках. И это во всех наших громадах, непосредственно на оккупированных территориях такая ситуация", - сказал Старух.

По его словам, так же захватчики пробуют заставить коллаборировать учителей, чтобы те начали обучение детей.

"На оккупированных территориях есть школы которые не работают, 40 школ почти из 400, не работают вообще, нет с ними связи. Люди, выехавшие на подконтрольную Украине территорию, обучают детей в онлайн формате", - добавил глава ОВА.

Напомним, в поселке Новая Маячка Херсонской области российские военные за проукраинскую позицию похитили супругов, а в Херсоне - местного жителя.

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