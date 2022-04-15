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Оккупанты подняли российские флаги в Скадовске. Исполком не вышел на работу

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Скадовск, Пятница 15 апреля 2022 09:46
Оккупанты подняли российские флаги в Скадовске. Исполком не вышел на работу Фото: мэр Скадовска Александр Яковлев (facebook.com/OleksandrYakovliev)
Автор: Илона Свиридова

Российские оккупанты 15 апреля подняли свои флаги в оккупированном Скадовске Херсонской области. В связи с этим местный исполком не вышел на работу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook мэра Александра Яковлева.

"Сегодня утром в Скадовске оккупанты сняли флаги Украины со здания городского совета и с флагштока в центре города. Прицепили свои триколоры. Тем самым они говорят, что в дальнейшем они несут полную ответственность за все, что происходит в городе и общине", - отметил он.

По его словам, Скадовский городской совет не будет сотрудничать с оккупантами, поэтому сегодня ни один работник исполкома не будет работать в здании под российским флагом.

"Независимо от внешних обстоятельств и пребывания в должности наше служение Украине, родному городу и своей общине продолжается. Какие бы флаги не вешали захватчики на зданиях и площадях, они никогда не смогут заменить цвета наших желтых полей и голубого неба. Эти цвета в сердце каждого украинца", - добавил Яковлев.

Напомним, ранее сообщалось, что мэр Скадовска из-за постоянных угрозы был вынужден выехать из города.

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