ru ua
Пт, 15 квітня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Окупанти підняли російські прапори у Скадовську. Виконком не вийшов на роботу

Новость на русском →
Скадовськ, П'ятниця 15 квітня 2022 09:46
Окупанти підняли російські прапори у Скадовську. Виконком не вийшов на роботу Фото: мер Скадовська Олександр Яковлєв (facebook.com/OleksandrYakovliev)
Автор: Ілона Свиридова

Російські окупанти 15 квітня підняли свої прапори в окупованому Скадовську Херсонської області. У зв'язку з цим місцевий виконком не вийшов на роботу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook мера Олександра Яковлєва.

"Сьогодні вранці в Скадовську окупанти зняли прапори України з будівлі міської ради і з флагштока в центрі міста. Причепили свої триколори. Тим самим вони кажуть, що надалі вони несуть повну відповідальність за все, що відбувається в місті і громаді", - зазначив він.

За його словами, Скадовська міська рада не співпрацюватиме з окупантами, тому сьогодні жоден працівник виконкому не працюватиме в будівлі під російським прапором.

"Незалежно від зовнішніх обставин і перебування на посаді наше служіння Україні, рідному місту і своїй громаді триває. Які б прапори не вішали загарбники на будівлях і площах, вони ніколи не зможуть замінити кольори наших жовтих полів і блакитного неба. Ці кольори в серці кожного українця", - додав Яковлєв.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що мер Скадовська через постійні погрози був змушений виїхати з міста.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Херсонская область Війна Росії проти України
NEWS
51-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
51-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
DAILY
Павло Кириленко: Велика битва за Донбас ще не почалася. Вороги збирають сили
Владислав Красінськийзаступник головного редактора Павло Кириленко: Велика битва за Донбас ще не почалася. Вороги збирають сили