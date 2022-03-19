Оккупанты подло обстреляли спящих украинских солдат, - глава Николаевской ОВА

Российские оккупационные войска нанесли ракетный удар по спящим украинским военным в Николаевской области. Сейчас продолжается спасательная операция.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Николаевской ОВА Виталия Кима .

"Вчера орки подло ракетой ударили по спящим нашим солдатам. Идет спасательная операция до сих пор. Не хочу об этом говорить, так как жду официальных данных от ВСУ", - отметил он.

Ким добавил, что в целом ситуация в области спокойная. Украинские военные зачищают села и отодвигают противника на линии фронта.

"Комментировать тоже сильно не хочу, потому что тактика с людскими потерями - не наша тактика, мы аккуратно двигаемся. Орки - это катастрофа! Выезжают, стреляют по селам перепуганные. Из автомата расстреляли гуся", - добавил глава области.