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Оккупанты подло обстреляли спящих украинских солдат, - глава Николаевской ОВА

Фото: глава Николаевской ОВА Виталий Ким (nikvesti.com)
Автор: Наталья Юрченко

Российские оккупационные войска нанесли ракетный удар по спящим украинским военным в Николаевской области. Сейчас продолжается спасательная операция.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Николаевской ОВА Виталия Кима.

"Вчера орки подло ракетой ударили по спящим нашим солдатам. Идет спасательная операция до сих пор. Не хочу об этом говорить, так как жду официальных данных от ВСУ", - отметил он.

Ким добавил, что в целом ситуация в области спокойная. Украинские военные зачищают села и отодвигают противника на линии фронта.

"Комментировать тоже сильно не хочу, потому что тактика с людскими потерями - не наша тактика, мы аккуратно двигаемся. Орки - это катастрофа! Выезжают, стреляют по селам перепуганные. Из автомата расстреляли гуся", - добавил глава области.

Напомним, украинские защитники ликвидировали две батареи российской артиллерии в Черниговской области.

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