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Окупанти підло обстріляли сплячих українських солдатів, - глава Миколаївської ОВА

Фото: глава Миколаївської ОВА Віталій Кім (nikvesti.com)
Автор: Наталія Юрченко

Російські окупаційні війська завдали ракетного удару по сплячим українським військовим у Миколаївській області. Наразі триває рятувальна операція.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу Миколаївської ОВА Віталія Кіма.

"Вчора орки підло ракетою вдарили по сплячим нашим солдатам. Триває рятувальна операція досі. Не хочу про це говорити, оскільки чекаю офіційних даних від ЗСУ", - зазначив він.

Кім додав, що в цілому ситуація в області спокійна. Українські військові зачищають села і відсувають противника на лінії фронту.

"Коментувати теж сильно не хочу, тому що тактика з людськими втратами - не наша тактика, ми акуратно рухаємося. Орки - це катастрофа! Виїжджають, стріляють по селах перелякані. З автомата розстріляли гусака", - додав очільник області.

Нагадавши, українські захисники ліквідували дві батареї російської артилерії в Чернігівській області.

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