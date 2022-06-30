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Оккупанты планируют запустили поезд из Мелитополя в Крым, - мэр

Фото: мэр Мелитополя Иван Федоров (1news zp)
Автор: Наталья Юрченко

Российские оккупанты хотят запустить пассажирский поезд из захваченного Мелитополя (Запорожская область) в Крым.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра города Ивана Федорова в эфире телемарафона.

По его словам, поезд планируют запустить с 1 июля. Таким образом оккупанты хотят защитить военную технику, которую переправляют по железной дороге.

"Они решили запустить пассажирский поезд, чтобы живым щитом прикрываться, ведь используют железную дорогу для перевозки военной техники", - пояснил городской голова.

Он также напомнил, что в Мелитополе партизаны взорвали российский бронепоезд.

Ранее мы рассказывали, что Федоров сообщил об успехах украинских военных вблизи Запорожья и Херсона. Он уверен, что после освобождения Херсона придет очередь Мелитополя.

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МелитопольКрым