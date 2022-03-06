Оккупанты планируют захватить дамбу Каневской ГЭС, - Генштаб ВСУ

Российские войска планируют захватить дамбу Каневской гидроэлектростанции (ГЭС), которая находится в Черкасской области на пойме правого берега реки Днепр.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.
"По имеющейся информации, оккупант намерен захватить еще один важный инфраструктурный объект - дамбу Каневской ГЭС", - говорится в ночной сводке об оперативной обстановке и обороне по состоянию на конец десятых суток войны.
В состав Каневского гидроузла входят:
Напомним, 24 февраля, в первый день вторжения и начала войны, российские войска захватили Каховскую ГЭС.
Ранее сообщалось, что на Киевской ГЭС исключает внезапный подрыв дамбы, которую взяли под усиленную охрану.
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