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Оккупанты планируют возобновить наступление в направлении Броваров, - Генштаб

Новина українською →
Бровары, Вторник 22 марта 2022 13:37
Оккупанты планируют возобновить наступление в направлении Броваров, - Генштаб Фото: оккупанты планируют возобновить наступление в направлении Броваров (mil.ru)
Автор: Мария Кучерявец

Российско-оккупационные войска планируют возобновить наступательные действия в направлении Броваров. Враг продолжает осуществлять перегруппировку.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.

"По направлению на Бровары противник продолжает перегруппировку с целью возобновления наступательных действий. Продолжается логистическое обеспечение подразделений и инженерное оборудование занятых позиций", - говорится в сообщении.

Как отмечают в ведомстве, задачи, определенные преступным военно-политическим руководством России группировке оккупационных войск вооруженных сил остаются невыполненными.

"Учитывая отсутствие успехов наземной фазы операции, враг продолжает активно наносить ракетно-бомбовые удары по важным объектам военной и гражданской инфраструктуры с использованием оперативно-тактической авиации, высокоточного ракетного оружия и боеприпасов невибіркової действия", - указано в сообщении.

Напомним, по состоянию на сегодня, 22 марта ситуация в Киевской области следующая: в Ирпене, Гостомеле и на Житомирской трассе продолжаются бои. В ряде населенных пунктов Вышгородского района - гуманитарная катастрофа.

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