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Оккупанты переводят мобилизованных из "ДНР" на принудительный контракт, - разведка

Фото: оккупантов из "ДНР" переводят на контракт принудительно (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Оккупанты принудительно переводят мобилизованных из так называемой "ДНР" на контракт. При этом в Херсонской области на передовую бросают новоприбывших.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление разведки Минобороны.

По данным разведки, солдат 1-го армейского корпуса оккупационной армии, в который преимущественно входят жители "ДНР", переводят на контракт без их ведома. О своем новом статусе они узнают постфактум. Также им не сообщают суммы зарплаты и срок службы.

Кроме того, оккупанты держат на переднем плане в Херсонской области войска, которые только что прибыли на войну. У них забрали телефоны, поэтому они не знают о ситуации на фронте, в частности об обстрелах Антоновского моста и ГЭС.

"Солдатский и сержантский состав, а также офицеры низшего командного звена не проинформированы об уничтожении складов и мест дислокации российских подразделений за последние 3 недели", - говорится в сообщении.

Российское командование держит своих солдат в информационной изоляции, чтобы убедить, что "все идет по плану".

Напомним, ранее Генштаб ВСУ сообщал, что российских срочников переводят на контракт принудительно.

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