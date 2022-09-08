Оккупанты переводят мобилизованных из "ДНР" на принудительный контракт, - разведка

По данным разведки, солдат 1-го армейского корпуса оккупационной армии, в который преимущественно входят жители "ДНР", переводят на контракт без их ведома. О своем новом статусе они узнают постфактум. Также им не сообщают суммы зарплаты и срок службы.

Кроме того, оккупанты держат на переднем плане в Херсонской области войска, которые только что прибыли на войну. У них забрали телефоны, поэтому они не знают о ситуации на фронте, в частности об обстрелах Антоновского моста и ГЭС.

"Солдатский и сержантский состав, а также офицеры низшего командного звена не проинформированы об уничтожении складов и мест дислокации российских подразделений за последние 3 недели", - говорится в сообщении.

Российское командование держит своих солдат в информационной изоляции, чтобы убедить, что "все идет по плану".