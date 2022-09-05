Россия принудительно переводит срочников на трехлетний контракт, - Генштаб

Российское военное руководство начало принудительно переводить срочников на контракт. Военным придется служить по меньшей мере три года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ.

На контрактную службу начали переводить солдат из воинских частей первого армейского корпуса Вооруженных сил России. Солдаты под принуждением подписывают контракты сроком на три года

По данным Генштаба, таким контрактникам не предусмотрено единоразовых выплат.

"На указанную категорию не распространяются единоразовых выплаты за подписание таких контрактов, что значительно снижает морально-психологическое состояние личного состава", - говорится в сообщении.