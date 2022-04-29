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Оккупанты перестали раздавать сим-карты "Феникса" в Мариуполе

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Мариуполь, Пятница 29 апреля 2022 11:44
Оккупанты перестали раздавать сим-карты "Феникса" в Мариуполе Фото: в Мариуполе уже не раздают сим-карты "Феникса" (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Сергей Новиков

Российские оккупанты в Мариуполе перестали раздавать бесплатные сим-карты своего оператора "Феникс". Их можно приобрести в Мангуше, но очередь уже превышает 2 000 человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко.

"Несмотря на обещания, оккупанты прекратили бесплатную выдачу сим-карт своего оператора "Феникс". Купить карты можно в Мангуше, но очередь на получение уже превышает 2 тысячи. В день максимум выдают до 100-150 карт", - отметил он.

По его словам, пополнение сим-карты "Феникса" с украинского, европейского или российского счета невозможно, а исключительно с оккупированной территории.

Он добавил, что в трех точках Wi-Fi появляется два раза в день: с 08:00 до 09:00 и с 14:00 до 15:00.

Отметим, оператор "Феникс" работает на захваченном оборудовании в отдельных районах Донецкой и Луганской области. На сегодня отсутствует возможность прямого соединения между номерами украинских операторов и "Феникса".

Напомним, ранее сообщалось, по каким адресам в Мариуполе есть рабочие точки доступа Wi-Fi для выхода в интернет.

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