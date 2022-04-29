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Окупанти перестали роздавати сім-карти "Фенікса" в Маріуполі

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Маріуполь, П'ятниця 29 квітня 2022 11:44
Окупанти перестали роздавати сім-карти "Фенікса" в Маріуполі Фото: у Маріуполі вже не роздають сім-карти "Фенікса" (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Сергей Новиков

Російські окупанти в Маріуполі перестали роздавати безкоштовні сім-карти свого оператора "Фенікс". Їх можна придбати в Мангуші, але черга вже перевищує 2 000 осіб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram радника мера Маріуполя Петра Андрющенка.

"Незважаючи на обіцянки, окупанти припинили безкоштовну видачу сім-карт свого оператора "Фенікс". Купити карти можна в Мангуші, але черга на отримання вже перевищує 2 тисячі. У день максимум видають до 100-150 карт", - зазначив він.

За його словами, поповнення сім-карти "Фенікса" з українського, європейського або російського рахунку неможливо, а виключно з окупованої території.

Він додав, що в трьох точках Wi-Fi з'являється два рази на день: з 08:00 до 09:00 і з 14:00 до 15:00.

Зазначимо, оператор "Фенікс" працює на захопленому обладнанні в окремих районах Донецької та Луганської області. На сьогодні відсутня можливість прямого з'єднання між номерами українських операторів і "Фенікса".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, за якими адресами в Маріуполі є робочі точки доступу Wi-Fi для виходу в інтернет.

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