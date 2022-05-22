Оккупанты перебросили к Северодонецку единственную группу боевых машин "Терминатор", - Британия

Россия перебросила на Северодонецкое направление единственную группу боевых машин "Терминатор". Их используют для поддержки танков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны Британии в Twitter .

По данным британской разведки, присутствие "Терминаторов" свидетельствует о том, что к этой атаке причастен центральный военный округ РФ, поскольку только он использует эти машины. Ранее именно эта группировка пыталась прорваться в Киев с восточного направления.

"Северодонецкое направление остается одним из непосредственных тактических приоритетов России. Однако, имея на вооружении максимум десять "Терминаторов", они вряд ли окажут существенное влияние на кампанию", - говорится в сообщении.

Стоит отметить, что Россия начата разрабатывать "Терминаторы" еще в 1980-х годах после войны в Афганистане, когда обнаружила необходимость обеспечения специальной защиты основной боевой техники.