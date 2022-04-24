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Оккупанты на Пасху нанесли ракетный удар под Авдеевскому коксохимическому заводу

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Авдеевка, Воскресенье 24 апреля 2022 18:56
Оккупанты на Пасху нанесли ракетный удар под Авдеевскому коксохимическому заводу Фото: оккупанты обстреляли Авдеевский коксохим (facebook.com/don.gp.gov.ua)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Российские оккупанты на Пасху обстреляли из реактивных систем залпового огня Авдеевский коксохимический завод. Повреждены цеха предприятия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Донецкую областную прокуратуру.

"Вооруженными силами России с применением реактивной системы залпового огня совершен очередной обстрел города Авдеевки Донецкой области", - говорится в сообщении прокуратуры.

Отмечается, что ракетному удару подвергся Авдеевский коксохим. Повреждена одна из коксохимических батарей, ТЭЦ и цех улавливания. Полная информация о разрушениях уточняется.

По факту обстрела возбуждено уголовное дело по ст. 438 УК Украины (нарушение законов и обычаев войны).

Фото: оккупанты обстреляли Авдеевский коксохим (facebook.com/don.gp.gov.ua)

Напомним, сегодня оккупанты нанесли артиллерийский удар по Сумской области. Повреждены жилые дома и психоневрологический интернат.

Отметим, в этом году празднование Пасхи в Украине проходит с ограничениями из-за угрозы провокаций со стороны России. Подробнее - в материале РБК-Украина.

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