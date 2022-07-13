Оккупанты в панике, никто не хочет наступать. Новый перехват от СБУ

"Да уже месяц в этой деревне сидим! Ни*уя в наступление не можем двинуть нормально. Укры въе*ывают и въе*ывают наше подразделение, не дают двинуться", - рассказывает российский оккупант своему другу, также воюющему в рядах рашистов, но на другом направлении.

При этом оккупант признает преимущество ВСУ и признается, что желающих идти в наступление нет.

"Наши все в панике… Никто не хочет в наступление идти. Технику разъе*али, миномёты разъе*али - все пиз*ец, остались без ни*уя. Вот наступление. И так неделю…" – жалуется рашист.