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Оккупанты отрицают подготовку "референдума" в Херсонской области

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Херсон, Четверг 28 апреля 2022 09:22
Оккупанты отрицают подготовку "референдума" в Херсонской области Фото: в Херсоне планируют провести "референдум" (t me zsuwar)
Автор: Илона Свиридова

Российские оккупанты якобы не готовят так называемый "референдум" по созданию "Херсонской народной республики". А думают лишь об "экономическом развитии".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "РИА Новости".

Как заявил замглавы оккупационной военно-гражданской администрации Кирилл Стремоусов, регион намерен сосредоточиться на экономическом развитии.

"Референдумов никаких не планируется", - добавил он.

Напомним, по данным Генерального штаба ВСУ, российские оккупанты заблокировали выезд людей из оккупированных районов Херсонской области на подконтрольную Украине территорию и уже начали печатать бюллетени на "референдум".

На днях в Министерстве иностранных дел России заявляли, что якобы ничего не слышали о подготовке "референдума".

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