Окупанти заперечують підготовку "референдуму" в Херсонській області

Російські окупанти нібито не готують так званий "референдум" щодо створення "Херсонської народної республіки". А думають лише про "економічний розвиток".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "РИА Новости" .

"Референдумів ніяких не планується", - додав він.

Як заявив заступник голови окупаційної військово-цивільної адміністрації Кирило Стремоусов, регіон має намір зосередитися на економічному розвитку.

Нагадаємо, за даними Генерального штабу ЗСУ, російські окупанти заблокували виїзд людей з окупованих районів Херсонської області на підконтрольну Україні територію і вже почали друкувати бюлетені на"референдум".

Днями в Міністерстві закордонних справ Росії заявляли, що нібито нічого не чули про підготовку "референдуму".

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