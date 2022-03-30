Оккупанты отпустили священника ПЦУ из Херсона

Отца Сергея отпустили вечером. Захватчики задержали его утром прямо в Покровском храме Херсона и увезли в неизвестном направлении.

"Слава Богу, отца Сергея отпустили, возвращается домой", – написал епископ Никодим.

Вскоре сам священник записал короткое видео для персональной страницы в Facebook. Отец Сергей кратко рассказал о похищении, заверил, что с ним все хорошо, а также пообещал продолжать деятельность, в том числе и волонтерскую.