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Оккупанты отпустили из плена заместителя председателя Чернобаевского сельсовета

Фото: оккупанты отпустили из плена заместителя председателя Чернобаевского сельсовета (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Российские военные отпустили из плена заместителя председателя Чернобаевского сельсовета Херсонской области Евгения Родионова. Информацию подтвердила его жена.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне. Новини".

Как отметила жена Родионова Инна Родионова, ее мужа отпустили сегодня. Она уже успела пообщаться с ним по телефону.

Отметим, что заместитель сельского головы был похищен 2 мая. Именно тогда российские военные захватили помещение сельского совета Чернобаевки. Оккупанты сорвали флаг Украины, провели обыски и не допустили работников к рабочим местам.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что наши бойцы нанесли девятнадцатый удар по российской технике и складам боеприпасов во временно занятой врагом Чернобаевке.

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Российская ФедерацияУкраинаЧернобаевка