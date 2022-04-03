Оккупанты отпустили из плена мэра Берислава

Городской глава города Берислав Херсонской области Александр Шаповалов вновь на свободе. Накануне российские оккупанты отпустили его из плена.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".
Напомним, 19 марта оккупанты похитили мэра Борислава и местного активиста.
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