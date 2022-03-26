Оккупанты отпустили мэра Славутича

Во время своего выступления Фомичев подтвердил, что был в плену, добавив, что поддерживает народ, гордится городом.

При этом он заявил, что если в городе не будет военных, то русские дадут спокойно жить. Будет возобновлена возможность выезда за город, однако оккупанты привезут гуманитарную помощь.

В то же время Фомичев добавил, что Славутич остается под украинским флагом, под украинским законодательством.

По его словам, будут продолжаться переговоры по возможности дальнейшей ротации персонала ЧАЭС.

В то же время нардеп от "Слуги народа" Ольга Василевская- Смаглюк заявила, что оккупанты вышли за пределы Славутича.