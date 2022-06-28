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Оккупанты открывают пункты выдачи российских паспортов в Херсонской области

Фото: оккупанты открывают пункты выдачи российских паспортов в Херсонской области (wikimedia)
Автор: Елизавета Драбкина

Оккупационная российская власть открывает пункты выдачи российских паспортов в Херсонской области, чтобы в дальнейшем фальсифицировать результаты "референдума".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ОК "Юг".

Отмечается, что в Херсонской области продолжаются обстрелы оккупантами освобожденных населенных пунктов.

"Параллельно открывают на оккупированных территориях сеть пунктов выдачи российских паспортов, спеша сфальсифицировать электорат к очередной дате в очередной раз отсроченного референдума", - сказано в сообщении.

Напомним, разведка считает, что россияне планируют провести "референдумы" в Херсонской и Запорожской областях 11 сентября.

По мнению мэра города Игоря Колыхаева, захватчики хотят аннексировать Херсонскую область, как это было с Крымом.

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