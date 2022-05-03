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Окупанти на окремих рубежах здійснюють обладнання другої лінії оборони, - Генштаб

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Вівторок 03 травня 2022 19:01
Окупанти на окремих рубежах здійснюють обладнання другої лінії оборони, - Генштаб Російські військові (facebook.com.mod.mil.rus)
Автор: Тетяна Самарук

Росія вже 69-й день жорстоко руйнує українські міста. Зокрема, ворог на окремих рубежах здійснює обладнання другої лінії оборони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб.

Також з метою вдосконалення системи логістичного забезпечення російські війська продовжують розміщення у визначених районах складів з боєприпасами, паливно-мастильні матеріали.

До того ж ворог організував пункт ремонту і відновлення пошкодженої техніки.

Окрім того, підрозділи Сил оборони продовжують завдавати втрат противнику. В результаті ефективних і злагоджених дій захисників підрозділи 38-ї окремої мотострілецької бригади РФ втратили близько 60 відсотків особового складу загиблими і пораненими.

Раніше ми повідомляли, що ЗСУ знищили всіх окупантів на острові Зміїному.

Нагадаємо, війна РФ проти України триває 69-й день. Всі подробиці читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

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