Оккупанты осуществляют кибератаки на Telegram-профили украинцев

Оккупанты осуществляют кибератаки на учетные записи украинцев в Telegram. Пытаются получить доступ к ним.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Госспецсвязи.

"Преступники распространяли среди граждан Украины сообщение с вредоносным ссылкам на якобы вебсайт Telegram, чтобы получить несанкционированный доступ к учетным записям, в том числе и с возможностью перехвата одноразового кода из SMS", - пишет пресс-служба.

Во время подобных атак, злоумышленники похищают данные сессии, контакты и историю переписки.

Украинские киберэксперты уже блокировали хостинг оккупантов, однако те "переезжают" на новый.

Госспецсвязи призывает не переходить по подозрительным ссылкам и установить дополнительный пароль для двухэтапной аутентификации.