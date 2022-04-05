ru ua
Вт, 05 апреля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Оккупанты осуществляют кибератаки на Telegram-профили украинцев

Новина українською →
Вторник 05 апреля 2022 20:50
Оккупанты осуществляют кибератаки на Telegram-профили украинцев Фото: оккупанты совершают кибератаки на Telegram-профили украинцев (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Оккупанты осуществляют кибератаки на учетные записи украинцев в Telegram. Пытаются получить доступ к ним.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Госспецсвязи.

"Преступники распространяли среди граждан Украины сообщение с вредоносным ссылкам на якобы вебсайт Telegram, чтобы получить несанкционированный доступ к учетным записям, в том числе и с возможностью перехвата одноразового кода из SMS", - пишет пресс-служба.

Во время подобных атак, злоумышленники похищают данные сессии, контакты и историю переписки.

Украинские киберэксперты уже блокировали хостинг оккупантов, однако те "переезжают" на новый.

Госспецсвязи призывает не переходить по подозрительным ссылкам и установить дополнительный пароль для двухэтапной аутентификации.

Война России против Украины длится сорок один день. Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция - в текстовом онлайне РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Украина Российская Федерация Telegram
NEWS
41-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
41-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
DAILY
Мертвые и выжившие. Что пережили города под Киевом за время российской оккупации
Владислав Красинскийзаместитель главного редактора Мертвые и выжившие. Что пережили города под Киевом за время российской оккупации