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Окупанти здійснюють кібератаки на Telegram-профілі українців

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Вівторок 05 квітня 2022 20:50
Окупанти здійснюють кібератаки на Telegram-профілі українців Фото: окупанти здійснюють кібератаки на Telegram-профілі українців (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Окупанти здійснюють кібератаки на облікові записи українців в Telegram. Намагаються отримати доступ до них.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Держспецзв'язку.

"Злочинці розповсюджували серед громадян України повідомлення зі шкідливим посиланнями на начебто вебсайт Telegram, щоб отримати несанкціонований доступ до облікових записів, зокрема і з можливістю перехоплення одноразового коду з SMS", - пише пресслужба.

Під час подібних атак, зловмисники викрадають дані сесії, контакти й історію листування.

Українські кіберфахівці вже блокували хостинг окупантів, однак ті “переїжджають” на новий.

Держспецзв’язку закликає не переходити по підозрілих посиланням й встановити додатковий пароль для двоетапної автентифікації.

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