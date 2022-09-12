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Оккупанты за Осколом. ВСУ освободили почти всю Харьковскую область: карта

Фото: ВСУ освободили почти всю Харьковскую область (flickr.com/ministryofdefenceua)
Автор: Руслан Гаращенко

В ходе контрнаступления украинские войска освободили почти всю Харьковскую область. Оккупанты отошли за реку Оскол в сторону Луганской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на портал Deepstatemap.

Вооруженные силы Украины взяли под контроль село Уды, а также города Вовчанск и Изюм (все в Харьковской области).

Тем временем на остальных участках фронта продолжаются бои.

В Институте изучения войны также подтверждают освобождение Харьковской области по правый берег реки Оскол. Там показали, какую территорию удалось освободить за последние 11 дней.

Напомним, по данным ISW, украинские войска нанесли крупное поражение России, отвоевав почти всю Харьковскую область в ходе быстрого контрнаступления. Этот успех стал результатом кампании, включающей максимальное использование западных систем вооружения.

Британская разведка в свою очередь отмечает, что российские силы вторжения вынуждены перейти исключительно к обороне. Успех ВСУ на фронте еще больше подорвет доверие российских солдат к высшему военному руководству России.

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