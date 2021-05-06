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Оккупанты в ОРЛО отправили участника обмена пленными в тюрьму. Дали 12 лет

Автор: РБК-Украина

Оккупационная власть в отдельных районах Луганской области (ОРЛО) отправила в тюрьму участника обмена пленными. Его обвинили в "преступлении против государственной власти".

Об этом сообщает так называемая "генпрокуратура ЛНР".

Сообщается, что житель Лисичанска в декабре 2017 года, находясь в Старобельском СИЗО, якобы был завербован Службой безопасности Украины путем включения его в список на обмен пленными.

Оккупанты утверждают, что вернувшись на подконтрольную "ЛНР" территорию, мужчина якобы пытался внедриться в вооруженные формирования, чтобы собирать сведения военного характера для СБУ.

Местный "суд" признал его виновным в "государственной измене" и назначил наказание в виде 12 лет лишения свободы.

Напомним, в декабре 2020 года оккупанты в ОРЛО "приговорили" к 17 годам тюрьмы другого участника обмена пленными. Его передали на оккупированную территорию в ходе обмена зимой 2017 года.

Отметим, 27 декабря 2017 года прошел самый большой за время войны на Донбассе обмен пленными между украинской стороной и ОРДЛО в формате "237 на 74".

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Новости Украины ЛНРобмен пленнымиприговор